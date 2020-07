Boeren weer op pad, van Eindhoven Airport tot Heerenveen

GROENLO

Enkele tientallen boeren hebben wegen bij Eindhoven Airport geblokkeerd. Sommigen van hen droegen shirtjes van Farmers Defence Force, de vermoedelijke organisator.

Volgens een woordvoerster is de marechaussee op Eindhoven Airport met de boeren in gesprek en is de sfeer gemoedelijk. Politieagenten en de marechaussee houden toezicht op de omliggende wegen om te voorkomen dat meer boeren zich bij de actie aansluiten. Het bestemmingsverkeer voor de luchthaven kan er wel langs, aldus de woordvoerster.

De boeren zijn vooral boos over de plannen van de regering voor het verminderen van de uitstoot van stikstof.

Supermarkten

Elders in het land zijn vooral supermarkten het doelwit. Ongeveer tweehonderd boeren voeren zondagavond met hun tractoren actie bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo in Gelderland. De boeren willen bewerkstelligen dat supermarktketens ook hun aandeel leveren in het stikstofbeleid en dat ze een eerlijke prijs voor hun producten betalen, aldus Omroep Gelderland.

Volgens een woordvoerder van de politie verloopt de actie rustig, net als op andere plekken. Zo zijn vijftig boeren zondagavond naar het Coop-distributiecentrum in Gieten gegaan, waar de toegangswegen werden geblokkeerd. Ook werd op de A7 bij Heerenveen geprotesteerd.

Zaandam

Eerder op de dag blokkeerde een groep Noord-Hollandse boeren urenlang de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. De boeren eisten ook hier dat de AH een eerlijke prijs betaalt voor landbouwproducten.