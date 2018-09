Muren beklad in Rotterdam

Het Maritiem Museum, het Architecteninstituut, het Adriaan Volker Huis en het kantoor van projectontwikkelaar Omme & De Groot zijn inmiddels beklad, zo meldt RTV Rijnmond. De actiegroep zegt niets met deze bekladdingen van doen te hebben.

De actiegroep De Verspatters, die verbonden is met de groep No Borders, heeft wel twee andere bekladdingen geclaimd. Zij stellen 'leuzen te hebben geplaatst en rode verf te hebben laten druipen' bij het kantoor van PriceWaterhouseCoopers vanwege hun consultancywerk voor de uitvoering van het migratiebeleid. Ook Ballast Nedam, die medeverantwoordelijk was voor de bouw van Detentiecentrum Rotterdam, was de klos.

De bekladdingen van de andere gebouwen waren ook met rode verf. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam roept vanwege de bekladdingen op het kamp te verwijderen. De actievoerders hebben geen toestemming gekregen voor de 'vreedzame demonstratie'.