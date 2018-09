Strandzeilen op Ameland

Bijsturen, bijsturen, bijsturen, op twee wielen scheuren we rondom de pion op naar het volgende rondje. We liggen in een ‘strandzeilbootje’ en denderen over het harde zand in de branding. “Ameland is ideaal voor buitensport”, zegt Esther Oud van Peddels Outdoor, die zelf jarenlang professioneel kitesurfer was.

Het strandzeilen blijkt makkelijker dan gedacht en een stuk leuker, want je kunt behoorlijke snelheden halen. Een hond meenemen is alleen niet zo’n goed idee. Bordercollie Ki rent achter het bootje aan al was het een roedel schapen en ik doe mijn best om hem heen te manoeuvreren. Als de wind aantrekt, moet ik mijn focus voor me houden, want het karretje glijdt vliegensvlug richting water.

Bij strandpaviljoen Sunset zitten mensen met een amberbier in de zon, kijkend naar hun kinderen die op het strand schelpjes zoeken. Boven cirkelt een sperwer metershoog boven zijn prooi. Zachte, ronde wolken trekken aan de blauwe hemel voorbij en met het geluid van de zee in mijn oor, vraag ik me af waarom ik hier zo weinig kom.

Op slechts een paar uur van huis, geniet je op dit kleine eiland in de Waddenzee van het ultieme buitenleven. Het strand, het bos, de duinen en de zee verleiden zelfs de grootste huismus tot een rondje fietsen, wandelen of varen.

Doen op Ameland

Bij Peddels Outdoor Centre kun je strandzeilen, brandingkayaken, brandingraften, kitesurfen, surfen, suppen of bodyboarden. www.peddelsoutdoor.nl

Met zijn lichtsterkte van 4,5 miljoen kaarsen is de vuurtoren van Hollum één van de sterksten ter wereld. Alleen in goede conditie beklimmen, want om van het uitzicht te kunnen genieten, moet je eerst 236 treden bestijgen.

Maak een Robbentocht met de ‘Zeehond’. Schipper Hans Boven en zijn vrouw Jannie verwelkomen uw hele gezin op hun comfortabele boot. Als het tij laag is, kan er ook aangelegd worden op de zandbank om schelpen te zoeken. www.robbentocht.com

In het Maritiem centrum Abraham Fock in Hollum leer je alles over de zee en het reddingswezen. Navigeer aan de hand van de sterren, neem deel aan een reddingsactie en maak kennis met de reddingspaarden. Zo’n vijftien keer per jaar vindt een spectaculaire demonstratie van de paardenreddingboot plaats op het strand ten zuidwesten van Hollum. Hier trekken de paarden met veel geweld de reddingboot de zee in. Kijk voor de data op www.vvvameland.nl

