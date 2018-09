Inbrekers doen niks met Twitter

Criminologe Linda Nagelhout onderzocht het verband tussen sociale netwerken en inbraken. Ze liet twee groepen agenten concrete inbraakdoelwitten achterhalen via sociale media of door buurten af te struinen. Agenten die 'ouderwets' een inbraak planden, vonden gemiddeld 8,5 inbraakobjecten. Via de digitale weg kwamen zij gemiddeld slechts op 1,8 woningen.

,,Vooral het achterhalen van een adres is een ingewikkelde en tijdrovende klus", aldus Nagelhout. Inbrekers willen juist in korte tijd zo snel en zoveel mogelijk buitmaken.