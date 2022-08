Burgemeesters staan op snelle noodopvanglocatie voor Ter Apel, meer kabinetssteun voor gemeenten

Defensie zal een locatie beschikbaar stellen. Asielzoekers die anders buiten de poorten van het aanmeldcentrum moeten slapen omdat er geen plek is, kunnen daar worden ondergebracht. Vanuit de ’nieuwe’ locatie zullen de betrokkenen naar het aanmeldcentrum worden gebracht, waar ze zich kunnen registreren als asielzoeker. Defensie zal ook helpen bij het vervoer heen en weer, maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdagavond bekend.

Het kabinet had volgens Bruls gezegd dat zo’n locatie concreet in beeld is en dat deze zeker volgende week kan openen. Waar de noodopvanglocatie komt is nog niet bekend, maar het is dicht in de buurt van Ter Apel, zo zei Bruls. Een voorlocatie voor Ter Apel is van groot humanitair belang, ook voor de mensen die in Ter Apel werken, aldus Bruls.

De komst van de noodopvanglocatie is een voorwaarde waaronder de burgemeesters mee willen werken aan nieuwe plannen voor de vastlopende asielopvang in Nederland. De burgemeesters zeiden eerder dat gemeenten op 1 oktober zouden stoppen met extra inspanningen, omdat het geen taak van gemeenten is. Nu is die termijn verlengd naar 1 januari, „want iedereen ziet dat de problemen niet zijn opgelost. Maar sommige burgemeesters gingen daarmee alleen schoorvoetend akkoord. Het scheelt dat er extra geld komt voor de veiligheidsregio’s om alles te kunnen regelen”, zegt Bruls.

Langetermijnvisie

De veiligheidsregio’s gaan zich inspannen voor nog eens 225 extra crisisnoodopvangplekken per regio. De provincies hebben toegezegd dat ze flexibeler zullen omgaan met afwijkingen van bestemmingsplannen, zodat het makkelijk wordt om gebouwen in te richten voor statushouders, mensen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. „Nood breekt wetten”, aldus Bruls. „Het asielbeleid is ingestort en er moet wat gebeuren. Van het kabinet verwachten we nog steeds een langetermijnvisie op de asielopvang, maar ondertussen werken de gemeenten mee aan verbetering van de omstandigheden.”

Deze visie krijgt nu iets meer vorm. Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio’s en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. Er zijn toezeggingen gedaan over structurele organisatorische oplossingen, geld, voorzieningen, procedures, inburgering en veiligheid. Ook zal het kabinet flexibeler omgaan met „de normale standaarden” voor opvanglocaties, behalve dat ze veilig en schoon moeten zijn.

Een van de belangrijkste afspraken is dat het kabinet uiterlijk op 1 oktober met een voorstel moet komen voor een andere inrichting van de asielketen. In dat voorstel komt te staan hoe de asielzoekers verdeeld worden over de gemeenten. Ook de plannen voor de bouw van flexwoningen en transformatiewoningen - zoals omgebouwde kantoren - zijn opgenomen in de afspraken. Overigens zal twee derde van die woningen naar andere mensen gaan die snel onderdak nodig hebben, zoals mensen die net zijn gescheiden en mensen die vanwege medische noodzaak moeten verhuizen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is positief over het asielakkoord dat het kabinet vrijdagavond bekend heeft gemaakt. Dat laat bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker weten via Twitter. „Het akkoord legt een fundament voor een toekomst waarin de asielopvang ook op de langere termijn stabiel kan worden georganiseerd, met aandacht voor de langjarige financiering.”