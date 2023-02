16 baby’s die onder puin lagen met privévliegtuig van Erdogan opgehaald

Dat meldt Daily Mail. De kinderen werden gevonden in de zwaar getroffen stad Kahramanmaras. Naar verluidt lagen ze in het ziekenhuis dat vervolgens instortte door de aardbeving. Het is onbekend waar hun familie is.

De baby’s zouden niet gewond zijn. Van veertien baby’s is de identiteit bekend maar hun familie is nog niet gevonden.

De kinderen werden in het vliegtuig van Erdogan opgevangen door pleegmoeders. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn ze vervolgens opgevangen in het Etlik City-ziekenhuis.

