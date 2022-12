Premium Het beste van De Telegraaf

Herders scherpten er generaties lang hun messen aan Unieke buitenaardse mineralen in eeuwenoude meteoriet in Somalië

Door Ruud Elmendorp

EL ALI - Canadese wetenschappers hebben in een eeuwenoude meteoriet in Somalië twee unieke niet op aarde voortkomende mineralen aangetroffen. Dit is een opvallende vondst voor een land dat bekend staat vanwege aanslagen door extremisten, en lange periodes van droogte.