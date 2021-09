Hagedis springt na 6000 km uit beha van Britse vakantieganger

De gekko, die inmiddels de naam Barbie draagt, is deze week opgevangen door de dierenambulance. Russel dacht bij het uitpakken van haar koffer een vlek te zien op een beha. Ze schudde het ondergoed uit en vervolgens viel haar oog op het dier. „Het hagedisje had geluk dat mijn beha op het bovenste gedeelte van mijn koffer lag. Omdat het daar zo warm was, nam ik niet de moeite om er een te dragen”, vertelt ze tegen Britse media.

Ⓒ RSPCA

Russell heeft nog bovenop haar koffer gezeten om het geheel dicht te kunnen ritsen. Barbie had daar kennelijk geen erg in en is volgens dierenverzorgers ondanks de 24 uur durende reis, zo’n 6500 kilometer van Barbados af, ongedeerd gebleven.

Volgens Sandra Dransfield van de dierenreddingsdienst mag de hagedis niet vrijgelaten worden in het Verenigd Koninkrijk omdat het een exotische soort betreft. Barbie „zou ook niet overleven in ons klimaat”, zegt ze. Een reptielenspecialist ontfermt zich verder over de vreemde vakantieganger.