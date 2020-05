LIVE | Meeste Europese coronadoden nu in Verenigd Koninkrijk

Het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 32.000 gestegen. Dat is het hoogste aantal sterfgevallen dat tot nu toe in Europa is gemeld. Het nationale bureau voor statistiek zei dat er in Engeland en Wales 29.648 mensen zijn overleden waarbij Covid-19 in de overlijdensakten was vermeld.

Inclusief sterfgevallen voor Schotland en Noord-Ierland bedraagt het totale aantal doden in het Verenigd Koninkrijk nu 32.313. Dat is meer dan in Italië, voorheen het zwaarst getroffen land van Europa, hoewel de registratie van sterfgevallen daar anders is.

Meer dan 8.000 doden België

Het aantal mensen dat in België is overleden door corona staat op 8.016. De afgelopen 24 uur werden nieuwe 97 sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum. Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 3.082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd Belgen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen.

In Spanje is het dodental intussen gestegen naar 25.613. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldde dinsdag 185 nieuwe sterfgevallen. Dat waren er iets meer dan de afgelopen twee dagen.

Het aantal vastgestelde besmettingen nam toe van 218.011 naar 219.329. Spanje heeft de meeste besmettingen vastgesteld van de landen in Europa.

