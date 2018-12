Exclusief: Hier rijdt de nieuwe Audi Q7

De huidige Audi Q7 draait alweer mee sinds 2007. Sindsdien heeft de auto wel een kleine facelift gehad, maar geen zeer grote wijzigingen. Nu komt daar verandering in.

MLB

Op de foto's van Leendert Geense is goed te zien dat de auto meer in lijn gaat worden met het huidige modellengamma van het merk. De auto wordt gebouwd op het MLB-platform, waar ook de nieuwe Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg op gebouwd zullen worden. Later moet ook de Audi Q8 op dit platform komen, als ook de Lamborghini Urus.

Waarschijnlijk wordt de nieuwe Q7 in september op de IAA in Frankfurt gepresenteerd.

