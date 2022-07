Rechtbank legt drie keer levenslang op in liquidatieproces Eris

Delano ’Keylow’ R., Feno D. en Jermaine B. hadden volgens de rechtbank een leidinggevende positie binnen een criminele organisatie die het plegen van liquidaties tot doel had.

Er zijn volgens de rechtbank „sterke aanwijzingen” dat Ridouan Taghi de opdrachtgever was voor de meeste moorden. Omdat hij niet terechtstaat in dit megaproces Eris en zich niet kan verdedigen, plakte de rechtbank steeds het woord „vermoedelijk” voor zijn vermeende rol.

De andere zestien verdachten hoorden straffen tegen zich eisen die varieerden van dertig, tot één jaar gevangenisstraf. Twee verdachten werden vrijgesproken.

Volgens de rechtbank was eigenlijk sprake van twee criminele organisaties: die van Taghi die de moordopdrachten uitzette, en die van Delano R., die zorgde voor de uitvoering van de opdrachten.

De leden van de moordorganisaties communiceerden met elkaar via versleutelde berichten die ze elkaar stuurden met Pretty Good Privacy telefoons. Uit die berichten komt „een schokkend beeld naar voren van een organisatie die zich fulltime bezighield met het plannen en plegen van liquidaties.” Volgens de rechtbank ging het de drie leiders om macht en geld, en betekende een mensenleven niets voor ze.”

Deal

Het bewijs tegen de verdachten is voor een belangrijk deel afkomstig van verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hij was zelf betrokken bij moord, bedreiging en openlijk geweld. Na de moord op Jair Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen, sloot hij een deal met justitie, waarna in november 2018 een golf van aanhoudingen volgde. De rechtbank veroordeelde de kroongetuige tot tien jaar gevangenisstraf. Zonder zijn verklaringen zou dat twintig jaar zijn geweest.

De verdediging van de verdachte voerde eerder aan dat Tony de G. „liegt en bedriegt.” Reden voor de rechtbank om te zeggen dat geen enkele verdachte louter op basis van zijn verklaringen is veroordeeld. Er was in alle gevallen ook ander bewijs.

In twee gevallen waarin het Openbaar Ministerie ook levenslang had geëist, legde de rechtbank lagere straffen op. Dat gebeurde bij de oudste verdachte, de 74-jarige Greg R., die zes jaar en negen maanden cel kreeg, en bij Willem B., die werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Niet alle feiten die deze twee mannen werden verweten konden wat de rechtbank betreft worden bewezen.

Donderdag volgen er nog uitspraken in de zaken van twee verdachten van wie de zaken werden afgesplitst van de zaak Eris. Ook tegen Ferrel T. en Guyno O. eiste het OM levenslang voor de moord op Justin Jap Tjong op 31 januari 2017.