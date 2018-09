'Tanken over grens kost schatkist miljard'

De recente verhoging van de btw en de brandstofaccijnzen heeft dan ook desastreuze gevolgen voor honderden pomphouders in de grensstreek, zeggen de brancheorganisaties. Het onderzoek wijst uit dat 53 procent van de mensen die maximaal 20 kilometer van de Duitse of Belgische grens wonen, regelmatig in het buurland tanken. Bij een volgende prijsverhoging zegt zelfs twee derde over de grens te gaan tanken.

In de grensstreek rijden zo'n 1,5 miljoen personenauto's en BOVAG heeft berekend dat het gedrag van de consumenten leidt tot bijna 1,2 miljard liter die Nederlandse automobilisten niet in eigen land, maar in België of Duitsland tanken. „Dat kost de schatkist bijna 820 miljoen euro aan gederfde accijns en ruim 344 miljoen aan misgelopen btw. De overheid zet bovendien de werkgelegenheid van duizenden mensen op het spel.”

Prijsverschil benzine tussen Nederland en buurlanden

Het prijsverschil voor een liter benzine (euro95) is momenteel gemiddeld 16 cent met België en 14 cent met Duitsland. Nieuwe accijnsverhogingen per 1 januari 2014 betekenen de nekslag voor een groot deel van 890 tankstations in de grensstreek, waarvan 560 bemande, zegt de BOVAG.