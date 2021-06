Eikenprocessierups ontwikkelt sneller brandharen door warme weer

Kenniscentrum Eikenprocessierups, dat kennis over de door velen gevreesde rups verzamelt en beschikbaar stelt, verwacht dat de piekperiode in juli plaatsvindt. Dit is drie weken later dan in de afgelopen jaren. Dat is het gevolg van het koudere lenteweer van afgelopen weken. De warmtepiek eind maart en de koude periode hierna hebben voor een spreiding in de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen gezorgd, waardoor een gedeelte nog minder ver ontwikkeld is. Door het warme weer zullen ook deze eikenprocessierupsen versneld in het brandharenstadium komen.

Gemeenten zetten zich in om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen, omdat de brandharen gezondheidsklachten kunnen veroorzaken zoals jeuk, koorts en duizeligheid. Ook nu moeten gemeenten alert zijn, stelt het centrum: „Bij gemeenten zou het idee kunnen ontstaan dat het allemaal meevalt, doordat er op dit moment van het jaar nog geen nesten zijn. Dat is echter nog te vroeg om te zeggen. Pas de komende weken gaan de nesten ontstaan, dus dan wordt pas zichtbaar hoe groot de eventuele plaagdruk kan zijn.”