Waarschuwing voor drugs op festival Boedapest

Afgelopen weekend werd een jonge Nederlander aangehouden omdat hij 5 kilo marihuana probeerde te smokkelen naar het festivalterrein op het Obuda-eiland in de Donau. „Zelfs met kleine hoeveelheden kun je al 4 jaar in voorarrest zitten”, stelt Van der Wal.

Hongarije kijkt kritisch naar het Nederlandse gedoogbeleid jegens softdrugs. Toch zijn bij E4U nog geen jonge drugsgebruikers gesignaleerd, aldus consulair medewerkster Edit TE kés. „Het gaat vooral om mensen die hun paspoorten of geld kwijt zijn. Meestal zijn ze die verloren of worden paspoorten gestolen uit hun tentjes. Elk jaar verstrekken wij hier zo'n 50 of 60 paspoorten tijdens het festival.”

Volgens TE kés is E4U meer nodig dan ooit, omdat er dit jaar 18.000 Nederlanders zijn. Zij vormen het grootste contingent buitenlanders op het tot en met 12 augustus durende feest. Duizenden stonden woensdag in de hitte van bijna 40 graden voor het 'Holland meets Hungary' podium met Hongaarse en Nederlandse artiesten.