PvdA’ers houden samengaan met GroenLinks af

Op het partijcongres in Nieuwegein spraken PvdA’ers zich in meerderheid uit tegen zo’n gezamenlijke lijst. 39 procent is tegen die vorm van samengaan, waarmee het voorstel werd verworpen. Een intensievere samenwerking werd wél omarmt, door 88 procent.

Partijvoorzitter Vedelaar drukte PvdA’ers op het hart dat gezamenlijk kandidaten leveren niet nodig is. Volgens haar is de samenwerking al hecht. „Iemand maakte de vergelijking met verkering. We moeten de linkse samenwerking vormgeven. Dat is het enige antwoord tegen het kapitalistische kabinet.”

Kamerlid Ploumen zei ’ruimte nodig te hebben’, waardoor het volgens haar onwenselijk is om samen met GroenLinks een linkse lijst op te stellen. „We zitten al van dag tot dag zitten we samen in de bankjes en we maken samen plannen het het kabinet steeds zuurder te maken. Een gezamenlijke lijst? Geef ons een beetje meer ruimte.”

Het F-woord staat centraal

Onder leden ontstond discussie over op wat voor manier er door linkse partijen moet worden samengewerkt. Vooral een samenwerking - of zelfs een fusie - met GroenLinks stond centraal op het congres in Nieuwegein. Een van de leden sprak zijn onvrede uit over de ’rituele dans’ waar het deze week over ging. „We moeten dingen voor elkaar krijgen voor mensen, in plaats van praten over fusie.”

"Alsof we niet zelf en goede uitslag kunnen neerzetten!"

Een ander partijlid was vooral verbaasd over de discussie omdat het volgens hem helemaal niet nodig zou zijn om tot een gezamenlijke lijst te komen. „Ik ben niet voor niks lid van de PvdA, alsof we niet zelf en goede uitslag kunnen neerzetten!” PvdA’ers spraken zich wel bijna allemaal uit voor intensieve samenwerking met GroenLinks. „Maar een gezamenlijke lijst leidt op den duur toch tot fusie. Wij zijn prima in staat om zelfstandig de grootste te worden”, vertelde een van hen.

Rechts aan de macht

Sommige partijleden zagen een gezamenlijke lijst wél zitten. Het argument was vooral dat het de enige manier zou zijn om een machtsblok te vormen tegen rechtse partijen. De vrees is namelijk dat de PVV of Forum voor Democratie tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen de grootste zou worden.

Deze week sorteerden PvdA, GroenLinks en de SP al voor op oproepen vanuit hun eigen partij, door een bijeenkomst te organiseren die in het teken stond van linkse samenwerking. De boodschap richting de achterban was dat fusie niet nodig is om de handen ineen te slaan.