Alle opties nog op tafel voor nieuwe coronamaatregelen

De herinvoering van mondkapjes op bepaalde plekken, het strikter naleven van het advies om thuis te werken, de uitbreiding van plekken waar de coronapas voor nodig is, lokale coronamaatregelen: het zit vooralsnog allemaal nog in de ‘gereedschapskist’ van het kabinet, melden bronnen aan De Telegraaf. Dinsdag geven coronaminister De Jonge en premier Rutte opnieuw een persconferentie waarin weer nieuwe coronamaatregelen worden afgekondigd.

RIVM-modellen

In de komende dagen zal er een politieke knoop over moeten worden doorgehakt. Intern leefde de hoop dat het mee zou vallen met het aantal ziekenhuisopnames, maar de modellen van het RIVM laten voor de komende tijd in elk geval een stijging zien. Nederland gaat op dat vlak van het risiconiveau ’zorgelijk’ naar het niveau ’ernstig’.

Het aanscherpen van het thuiswerkadvies ligt hoe dan ook in het verschiet, omdat dat als relatief onschuldige maatregel wordt gezien. Het kabinet aarzelt om vergaande maatregelen in te voeren, omdat het overgrote merendeel van de volwassen bevolking zich heeft laten vaccineren tegen corona.

Coronapas

Het kabinet denkt er nog aan om de coronapas in brandhaarden breder in te zetten dan alleen in de horeca. Daarbij valt te denken aan sportscholen en zwembaden.

Bekijk ook: Kabinet denkt aan herinvoeren mondkapjesplicht en anderhalve meter

Drastische maatregelen gericht op ongevaccineerden, zoals het schrappen van de optie om te testen bij de QR-toegangspas (het zogenoemde 2G-systeem), zijn op korte termijn niet haalbaar. Daar is namelijk een wetswijziging voor nodig die tenminste drie weken duurt. Hetzelfde geldt voor het hanteren van de coronapas op de werkvloer of in het hoger onderwijs.