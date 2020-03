’Ruimte voor vergunningen in woningbouw Noord-Holland door snelheidsverlaging’

In Noord-Holland mogen weer vergunningen worden aangevraagd voor nieuwbouw. Ⓒ Floris Lok

HAARLEM - Bouwers kunnen vanaf dinsdag weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten in Noord-Holland. Volgens de provincie kan dat omdat de maximum snelheid overdag op de snelwegen is teruggebracht naar 100 kilometer per uur. Daardoor ontstaat er - weliswaar niet veel - enige stikstofruimte.