Tbs met dwangverpleging voor Johnny (37) die zijn moeder doodstak

De vrouw werd op de avond van vrijdag 2 oktober in haar woning met veel steken om het leven gebracht. Van den W. vertelde in de rechtbank dat hij dacht dat ze hem wilde vergiftigen. Volgens de rechtbank was de daad ongepland en gaat het niet om moord, maar om doodslag.

Van den W. heeft een waanstoornis met paranoïde trekken en is zwakbegaafd. Hij wordt al jaren behandeld. De man was eind 2019 zelf gestopt met zijn medicatie. Daarna ging het bergafwaarts. Hij woonde in Zuidhorn, kwam zonder werk te zitten en had nog maar met een paar mensen contact.

Psychisch deskundigen hadden de rechtbank geadviseerd om tbs met voorwaarden op te leggen. Zo zou Van den W. nu weer zijn medicatie gebruiken en is hij gemotiveerd om behandeld te worden. De officier van justitie vond deze lichtere tbs-variant geen goede oplossing, onder meer omdat Van den W. niet „medicatietrouw” is gebleken.

Ook de rechtbank vindt een strikt kader, en dus tbs met dwang, noodzakelijk. De rechter noemt het zorgelijk dat Van den W. in staat is om zijn psychische problemen te maskeren en is de kans op herhaling volgens deskundigen groot.