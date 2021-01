Kamer past rooster aan voor avondklok: om zeven uur naar huis

De Tweede Kamer heeft net als gemeenteraden en provinciale staten een uitzonderingspositie. Arib wil daar liever geen gebruik van maken: „Formeel hoeft de Tweede Kamer dan ook geen rekening te houden met een avondklok. Dat neemt niet weg dat wij juist als gekozen volksvertegenwoordigers een voorbeeldrol vervullen; we dienen de maatregelen die voor de hele samenleving gelden zo goed mogelijk na te leven.”

De Kamervoorzitter laat weten dat commissiedebatten vanaf maandag tot uiterlijk 19.00 uur duren. „Het streven is om ook plenaire debatten voor 19.00 uur af te ronden.” Arib legt uit dat er voor zeven uur ’s avonds is gekozen om te zorgen dat alle politici en medewerkers nog de tijd hebben om voor negen uur naar huis te reizen.

Of het de Kamer gaat lukken om daadwerkelijk om 19.00 uur te stoppen is nog maar de vraag. Eerder voerde Arib het tijdstip van 23.00 uur in, maar het aantal keren dat het niet gelukt is om voor die tijd te stoppen is al niet meer op een hand te tellen.