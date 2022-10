Premium Het beste van De Telegraaf

Britse premier Truss krijgt neuzen in partij niet dezelfde kant op na congres

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Het is maar de vraag of de kersverse Britse premier Liz Truss überhaupt de kerst haalt. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - De Britse premier Liz Truss heeft een problematisch partijcongres achter de rug. De partij is hevig verdeeld over de manier waarop de ’groei, groei, groei’ agenda van de kersverse premier moet worden gefinancierd. Een deel van de plannen over lagere belastingen voor de rijkste Britten zijn al teruggedraaid. Maar de verdeeldheid blijft. Sommige partijgenoten twijfelen of ze met kerst nog premier zal zijn.