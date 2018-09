Tiger Woods als voorbeeld

ROCHESTER – Een gebrek aan zelfvertrouwen doet veel met een mens en zeker met een golfer. Rory McIlroy is ergens dit jaar de branie en het charisma kwijtgeraakt, waarmee hij vorig seizoen de beste golfer ter wereld werd. Alsof de tijd vijf jaar is teruggedraaid, zo verlegen komt de meest ’gevreesde’ uitdager van Tiger Woods momenteel over. De 24-jarige Noord-Ier zal vanaf vandaag zijn titel in het USPGA Championship proberen te verdedigen, maar mist waarschijnlijk de wapens om daarin te slagen.