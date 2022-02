Cubanen in hongerstaking tegen draconische straffen

„De straf is veel te hoog”, zegt Williams moeder Idelsi Pupo Labrada (48) via de telefoon vanuit Holguín, de vierde stad van Cuba. „Hij demonstreerde vreedzaam omdat hij in een vrij land wil leven. Omdat hij er genoeg van heeft dat we geen eten en medicijnen hebben. Hij wil een andere president en een ander systeem.”

Demonstratie

De demonstratie op 11 juli vorig jaar was de grootste uitbarsting van publieke onvrede tegen het communistische bewind in Cuba sinds 1959, het jaar waarin Fidel Castro de macht greep. De meerderheid van de demonstranten was tussen de 21 en 35 jaar. Honderden worden nu vervolgd en veroordeeld voor opruiing. Cuba wordt sinds 2018 geleid door Miguel Díaz-Canel, de eerste president die niet uit de Castro-clan komt. Hij regeert met harde hand. Kritiek is niet toegestaan.

In de gevangenis zit William, die kapper is, met acht man op een cel. Hij is gemarteld, zegt zijn moeder. „Ze hebben hem een dag in een donkere ruimte gestopt. Alleen omdat hij zei dat hij mij wilde bellen. Ze handboeiden hem en stompten hem over zijn hele lichaam. ’Het is hier geen hotel’, zeiden ze. Toen ik zijn ongewassen kleren kwam ophalen zaten die vol met bloedvlekken. ’Hij is gestoken door de muggen ’, lachten zijn bewakers.”

Opruiing

Ook de zestigjarige Cruz García Domínguez eet en drinkt niet meer uit protest tegen zijn straf van 17 jaar voor opruiing, een delict dat hij eigen zeggen niet heeft gepleegd. Zijn echtgenote Virgen Maria Naranjo (56) met wie hij 38 getrouwd is, hongerstaakt thuis uit solidariteit met hem mee. „Mijn vader heeft beginnende parkinson. Dus hij houdt het in principe minder lang vol”, zegt zijn zoon Arennis (31) tegen De Telegraaf.

Op 11 juli zag de geweldloos demonstrerende García hoe zeven politieagenten een jongen in elkaar trapten en zei daar wat van. Voordat zij hem arresteerden sloegen de agenten hem tegen de grond en schopten ze hem tot hij zijn bewustzijn verloor. Hij hield er drie gebroken ribben en een gebroken kaak aan over. Zijn gezicht moest op zeven plekken gehecht worden.

De veroordeling van García raakt niet alleen hemzelf. „Mijn vader is het hoofd van de familie. Zijn kleinkinderen vragen dagelijks naar hun opa. Hiermee maken ze onze familie kapot”, zegt zijn zoon. „Gisteren belde hij ons om gisteren om afscheid te nemen. Hij zei dat we elkaar niet meer zullen zien. Mijn moeder huilt voortdurend.”

Hongerstakers

Yosvany García Caso (33) overweegt zich bij de hongerstakers aan te sluiten. De vader van Briana (13), Brenda (5) en Brayan (3) is voor opruiing veroordeeld tot 20 jaar cel. „Ze missen hun vader en vragen wanneer hij thuiskomt”, zegt echtgenote Mailin Rodríguez Sánchez (36). „We hebben nog een hele toekomst voor ons. Ze maken ons gezin kapot. Ze maken een einde aan ons leven.”

Pupo, García Domínguez en García Caso gaan in beroep tegen de draconisch straffen. In totaal zijn in Holguín deze week twintig demonstranten veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 5 en 20 jaar.

De economische crisis Cuba is het gevolg van een langdurig Amerikaans handelsembargo en van economische wanbeleid van de Communistische Partij die strikte beperkingen oplegt aan particulier initiatief en vrije handel. De coronapandemie heeft de economische crisis verergerd.