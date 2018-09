Regering Tsjechië krijgt geen vertrouwen

Een nieuwe regering in Tsjechië moet binnen 30 dagen na de beëdiging het vertrouwen van het parlement vragen. In de stemming woensdag kreeg de regering Rusnok van 93 afgevaardigden het vertrouwen, van 100 niet. Sociaaldemocraten en communisten steunden hem, terwijl het conservatieve deel van het parlement tegenstemde.

Rusnok kondigde aan met zijn regering ontslag te zullen nemen, zoals dat volgens de wet moet. Zeman had in een omstreden handeling zijn bondgenoot Rusnok naar voren geschoven als opvolger van premier Petr Necas. Die bood in juni zijn ontslag aan nadat hij in het nauw was geraakt na politie-invallen in enkele overheidsgebouwen. Zeven mensen werden aangehouden, onder wie een naaste medewerker van Necas.

President Milos Zeman kan nu een nieuwe premier aanwijzen die een regering moet vormen, of dat weer aan Rusnok opdragen. Een andere mogelijkheid is nieuwe verkiezingen.