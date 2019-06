Weer verdachte aangehouden voor beschieting Delftse coffeeshop

Bij de beschieting op 16 september 2018 werd de gevel van een coffeeshop in de Breestraat beschoten. Ⓒ ANP

DELFT - Voor het beschieten van de Delftse coffeeshop The Game, in de vroege ochtend van 16 september 2018, is opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Krimpen aan den IJssel. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Den Haag bekend gemaakt.