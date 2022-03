Eerste ’spijt-gezinnen’ melden zich bij gemeenten: ’Opvangen Oekraïners wordt onderschat’

Premium Binnenland

Rien (76) nam zeven Oekraïense vluchtelingen in huis: ’Goddank zijn ze weer weg’

Oekraïense vluchtelingen opvangen in huis is nobel, maar leidt soms ook tot irritatie en frustratie. Zoals bij Rien Grift (76), die in zijn huis in Heerlen een gezin van zeven mensen opving.