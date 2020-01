VVD-leden spraken schande van bloot in Tweede Kamer

De befaamde foto uit de Playboy van 1986: Lorette Welter staat voorover geleund op een tafeltje, met een gescheurd rokje. Arnoud Cevaal zit in het bankje en legt zijn hand op haar blote rechterbil. Ⓒ ANP

Den Haag - Ed Nijpels werd in zijn tijd als fractievoorzitter van de VVD overspoeld met brieven van boze partijleden na de Playboy-affaire in 1986. Die spraken er schande van dat twee medewerkers van de fractie zich bloot hadden laten vastleggen in de bankjes van de Tweede Kamer.