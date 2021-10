Ministeries: vermoorde tolk op Nederlandse evacuatielijst

De NOS meldde op 14 oktober dat een tolk die voor de Europese politiemissie EUPOL werkte, door de Taliban was vermoord. Nederland speelde ook een rol in die missie.

Omdat Nederland geen aanwezigheid meer heeft in Afghanistan kan het kabinet niet officieel bevestigen of en door wie hij is omgebracht, maar de betrokken ministeries noemen het wel „aannemelijk dat de betreffende tolk om het leven is gebracht.”

„Op 16 augustus werd de tolk geregistreerd ten behoeve van de overkomst naar Nederland. Op 21 augustus is een oproep naar de tolk gestuurd om naar de luchthaven in Kabul te gaan, maar hij is daar niet aangekomen.”

Omdat de zaak ook betrekking heeft op andere mensen kunnen de ministeries verder niet ingaan op de kwestie, schrijven de ministers. Kamerleden kunnen wel vertrouwelijk meer informatie krijgen.