’Huiveringwekkende’ details rondom ontvoering 19-jarige Madelyn Allen onthuld

Dat schrijft The Sun. De 19-jarige studente werd door de politie in het Amerikaanse dorpje Loa uit een kelder bevrijd. Ze bleek te zijn vastgebonden en opgesloten door een 39-jarige man. Hij zou haar dagenlang als een soort seksslavin hebben gehouden.

De 39-jarige Bent Brown, de eigenaar van de woning waar Madelyn werd gevonden, wordt verdacht van ontvoering, verkrachting en het belemmeren van de rechtsgang. De twee kwamen via een chatroom met elkaar in contact. De man zou Madelyn vervolgens opgehaald hebben bij haar studentenkamer en haar daarna thuis hebben opgesloten, terwijl hij nog gewoon naar zijn werk ging. De details rondom de ontvoering maken de zaak rondom de ontvoering volgens The Sun nog wat grimmiger.

’Ik hou van je!’

Op de ochtend van de ontvoering stuurde Madelyn een bericht naar haar familieleden met de tekst: „Ik hou van je!” Dit plotselinge bericht zette Madelyns familie aan om contact op te nemen met de politie. Ook haar studiegenoten meldden haar verdwijning aan de autoriteiten. De politie gelooft dat Brown haar toestond het bericht te versturen voordat hij haar telefoon afnam.

Nadat de politie de telefoon van Madelyn had uitgepeild en werd geleid naar het huis waar ze werd vastgehouden, kregen ze toestemming van de eigenaar, de ouders van Brown, om de woning te doorzoeken. Uiteindelijk vonden ze Madelyn in een kelderruimte in wat wordt omschreven als een kolenopslaghok van de woning. Ze was naakt en „volledig bedekt met steenkool”, volgens een verklaring aan de lokale radiozender KSL.

Ook werd Madelyn op de avond dat ze had afgesproken met Brown gezien op bewakingsbeelden toen ze haar studentenhuis verliet. Volgens de autoriteiten haalde hij haar op en bracht hij haar naar het huis van zijn ouders.

Ⓒ Youtube Snow College

Seksueel rollenspel

Tijdens een persconferentie op zondag zei Derek Walk, hoofd van de politie van Snow College, dat ze nog steeds proberen te achterhalen wat de aard van de relatie van het paar is. „We hebben hem zaterdagavond voor het eerst ontmoet”, zei hij. „We weten niet hoe uitgebreid zijn relatie met Madelyn of haar kennis van hem tot nu toe is.” Volgens een verklaring ontmoette Madelyn Brown in een bondage chatroom.

Brown beweerde zelf dat hij Madelyn had vastgebonden omdat het een vorm van seksueel rollenspel was. Brown zou de studente vastbinden terwijl hij naar zijn werk ging, waarbij hij genoeg speling liet voor haar om eten en de badkamer te bereiken, aldus de verklaring. Madelyn zou zich op 14 december hebben gerealiseerd „in welke situatie ze zich bevond en begon ze zich zorgen te maken dat ze niet meer weg zou kunnen.”

’Dagelijks meerdere malen verkracht’

Madelyn zei tegen de politie dat ze bang was om weg te gaan omdat hij het adres van haar familie kende en Brown haar had bedreigd door te zeggen dat als ze weg zou gaan of iemand over hem zou vertellen, hij achter haar familie en zus aan zou komen. Ze vertelde dat Brown haar ’dagelijks meerdere malen verkrachtte’ en dat ze eigenlijk geen seks met hem wilde hebben.

Brown werd gearresteerd, maar is nog niet officieel aangeklaagd.