Westerscheldetunnel weer open voor verkeer

De brand brak kort voor 9.00 uur uit in enkele loodsen van een loonbedrijf aan de 's-Heerenhoeksedijk. Enkele omwonenden werden geëvacueerd. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zeeland liet kort na elven weten dat het sein 'brand meester' was gegeven.

De Westerscheldetunnel bleef daarna nog dicht, omdat materiaal van de brand was gevonden onder de overkapping van het tolplein. Uit monsters bleek dat dit materiaal licht was besmet met asbest. Nadat de weg onder het toldak was gereinigd, kon omstreeks 14.15 uur de Westerscheldetunnel in beide richtingen worden vrijgegeven.

Voordat de tunnel in beide richting werd gesloten, kon het verkeer er korte tijd gratis door. Het personeel had de tolkassa's wegens de brand moeten verlaten. De Westerscheldetunnel is 6,6 kilometer lang en verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen.

Ook in de plaats Borssele zijn monsters genomen. Onderzoek daarvan heeft aangetoond dat er in Borssele geen sprake is van asbestbesmetting, aldus de gemeente Borsele.