Messteker Villejuif had psychische problemen

Het openbaar ministerie meldt dat de man niet in beeld was als religieuze extremist. Wel zouden er aanwijzingen zijn dat hij zich tot de islam had bekeerd. President Emmanuel Macron sprak zijn steun uit voor de slachtoffers en zegt in een verklaring: „We blijven vastberaden strijden tegen zinloos geweld.”

De aanval vond plaats in de plaats Villejuif, vlakbij de Franse hoofdstad. De twintiger begon daar met een mes om zich heen te steken. Het overleden slachtoffer is volgens de burgemeester een 56-jarige man die zijn echtgenote wilde beschermen.

De dader sloeg vervolgens op de vlucht. De politie achterhaalde hem in het aangrenzende L’Haÿ-les-Roses. „We hoorden geschreeuw. En daarna drie schoten”, zegt de eigenaar van een garagebedrijf in de buurt. „Ik ging naar buiten om te kijken. Toen klonken er nog vijf of zes schoten en daarna sirenes. We verschansten ons in de garage.”

