Provisie sluiproute

Een kapitale 'medische' blunder van de eerste orde is schuld aan hun doodsstrijd. Er is niet goed nagedacht over de gevolgen van zo’n provisieverbod. Door mensen die het mechanisme niet geheel snapten. Dezelfde mensen die hypotheekrenteaftrek schrapten, daarmee de complete bouwsector vernietigend en de economie op zijn kont leggend. Gaat lekker zo…

'Laag-hoog-reddingsboei'.

Verzekeraars en banken met spaarproducten zitten nu met de gebakken peren. De aan het 'gratis-gevoel' verslaafde consument weet inmiddels dat hij moet betalen voor advies. Niet iedereen kan zich een financieel planner veroorloven. Hij zoekt een sluipweg om daar onderuit te komen. Die leidt rechtstreeks naar de aanbieders. Maar die mogen en kunnen geen advies geven. Dat hebben ze namelijk nooit geleerd. Ze hebben er ook de duizenden specialisten niet voor in huis, die dat wel geleerd hebben. En zelf verantwoording nemen voor advies is erg riskant gebleken. De afzet van verzekerde- en bankspaarproducten stokt. Paniek in de tent. Wat te doen?

Een vondst moet redding brengen. Het creatieve Brand New Day reikt het infuus aan. De 'Laag-hoog' constructie (lees hier meer over de opzet van deze constructie). Betaal maximaal 2 jaar minder premie per maand aan Brand New Day. Betaal met die premiekorting in termijnen de adviseur, die jou het Brand New Day product heeft aangeraden. Die adviseur krijgt dan van jou een vooraf afgesproken vergoeding voor zijn advies. En jij betaalt niet meer aan premie en advies, dan je per maand missen kunt.

Op eerste zicht origineel; maar deze smokkelweg voor provisie heeft naar mijn mening een paar in het oog springende nadelen. De onzekerheid over toekomstige kosten wordt alleen maar groter.

In de boot met verborgen kosten

Brand New Day, en de aanbieders die dat laag-hoog-idee zouden overnemen, zetten daarmee hun externe adviseurs voor het blok. Van die adviseur wordt in dit systeem namelijk vooraf een vaste prijsopgave van zijn vergoeding verwacht. Die moet dan het aantal uren gaan gokken, dat hij door de strenge wetgeving aan een eerste goed onderbouwd advies, offerte en aanvraagtraject zal besteden. Zonder ook maar iets over de financiële situatie van zijn (nieuwe) cliënt te weten.

Hij kan ook niet inschatten, welke problemen er na het indienen van de aanvraag op hem afkomen. Denk daarbij aan medische bezwaren, plotseling ontslag, scheidingen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, klachten over de aanbieder, etc.

Adviseur is geen advocaat

Een adviseur is geen advocaat. De klant ziet hem al aankomen met een voorschotnota, zonder dat het advies is uitgebracht. De adviseur zal zijn rekening pas kunnen sturen, als het traject is afgerond. Dat kan maanden duren. Je praat dan als aanbieder in dit stadium nog liever niet over de verplichte vervolgadviezen (zorgplicht) in de komende 30 jaar. Als bijvoorbeeld het voorgespiegelde rendement blijkt tegen te vallen, de positie van de klant wijzigt, of als er nieuwe wetgeving komt. Ook dat advies zal niet gratis zijn.

En of je dan bij Brand New Day of andere aanbieders opnieuw een gratis beroep kan doen op die Laag-Hoog-vondst met tijdelijke premiekorting, blijkt niet uit de gestelde limiet van 24 maanden. Als de klant eenmaal in het bootje zit……..Wat gebeurt er met verborgen kosten? Die kunnen mogelijk weer met een adviesabonnement opgevangen worden. Maar dat type abonnement ligt momenteel onder vuur van de AFM.

Transparantie onder druk

Uw adviseur mag ook met ingewikkelde berekeningen (niet gratis) uitleggen, wat de invloed van zijn honorarium op het eindresultaat is. Je hebt jezelf tenslotte een netto spaardoel gesteld. Als dat niet zo was, heb je ook geen advies nodig. 'Execution-only', heet het dan. 'Eigen risico' vertaal ik maar voor u. Maar daarover is de discussie met de AFM óók nog in volle gang. Voor complexe producten is advies eigenlijk altijd gewenst. Het wordt er al met al niet transparanter op.

Tussenpersonen krijgen te maken met een nieuw en hen onbekend fenomeen: het incassobureau. Als de klant de premie niet betaalt, houdt de dekking van de verzekering uiteindelijk gewoon op. De onbetaalde adviesnota zal op een andere manier geïncasseerd moeten worden. Voorheen werd die door de klant via de verzekeraar betaald. Provisie heette dat.

Voorbarige beslissing

Het provisiesysteem is onder de noemer van transparantie in 2013 vervangen door het uurtje-factuurtje systeem. Het opduiken van het soort laag-hoog-kunstgrepen toont aan, dat die beslissing overhaast is genomen. De onzekerheid over toekomstige kosten is alleen maar groter geworden. Langzaam afkicken is minder pijnlijk dan de cold-turkey-methode.

Zonder twijfel zullen er weer horden hoera-roepende deskundigen met veel kennis, maar zonder toekomstvisie achter de nieuwe aanbieders-met-een-goed-verhaal aanhuppelen. Vergeten is dan al weer, dat de Hoog-laag-constructie uit de negentiger jaren één van de grootste veroorzakers was van wat nu als woekerpolis de geschiedenis ingaat. Als aanbieders deze hobbels kunnen nemen, zijn ze op de goede weg. Een werkbaar alternatief voor provisie is er tot dusver niet.

Zwarte Zwanen

Laag-hoog? Het is een gloednieuwe naam voor 'Provisiesluiproute' of 'Verborgen kosten'. Je moet er maar opkomen. Het zichtbaar maken van provisie en een keuze van de klant voor uurtje-factuurtje, of voor provisie via de verzekeraar op basis van nacalculatie, was achteraf praktischer geweest. Provisie verplicht de adviseur immers tot gratis nazorg tijdens de gehele looptijd van de polis. We leven in een turbulente tijd vol oorlogsbedreigingen en geweldsuitbarstingen (Zwarte zwanen). Ze blijven maar door mijn hoofd spoken…

Voor wie een Zwarte Zaterdag in de files op de Franse snelwegen naar het Zuiden tegemoet gaat… sterkte! Het nemen van sluiproutes is af te raden.

Reactie Brand New Day

Brand New Day is het niet eens met enkele passages in deze column. Het bedrijf vindt dat er een verkeerd beeld geschetst wordt van de laag-hoog constructie. Klik hier om de reactie van Brand New Day te lezen op haar website.