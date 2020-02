Aanval ransomware treft 23 scholen Limburg

Ransomware komt vaak binnen op systemen omdat een medewerker op een malafide mail klikt. Dan neemt die gijzelsoftware het computersysteem over. Vervolgens moet het slachtoffer losgeld betalen aan criminelen.

In dit geval was er een storing in de ict-omgeving. Omdat de beheerder snel reageerde, is ’de impact en het gegevensverlies beperkt’. Er is geen losgeld geëist. Wel zijn de systemen van de school even niet bereikbaar.

„Uit zorgvuldigheid worden alle systemen gecontroleerd. We zorgen ervoor dat de systemen veilig online kunnen komen”, aldus een woordvoerster tegen 1Limburg.