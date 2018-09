Wat gebeurt er met gruwelhuizen?

Het Oostenrijkse ontvoeringsslachtoffer Natascha Kampusch heeft in juni van dit jaar het huis gekocht waarin ze 8 jaar lang gevangen werd gehouden. De nu twintigjarige Kampusch deed dat naar eigen zeggen om te voorkomen dat het huis ten prooi valt aan vandalen of dat er rijtjeshuizen voor in de plaats worden gebouwd. Ontvoerder Wolfgang Priklopil hield Kampusch gevangen in de kelder van het huis in het dorp Strasshof. In 2006 wist ze te ontkomen. Priklopil pleegde daarna zelfmoord.

De kelder waarin de Oostenrijker Josef Fritzl zijn dochter 24 jaar gevangen hield en verkrachtte, is afgelopen juni volgestort met beton. Het huis in de plaats Amstetten ging volgens Oostenrijkse media in de verkoop, maar er hebben zich nog geen kopers gemeld. Jaren geleden waren er juist berichten dat het zou worden gesloopt. In april 2008 kwam aan het licht dat de elektricien Fritzl decennia lang zijn dochter in de kelder onder zijn huis gevangen had gehouden en haar jarenlang had misbruikt. De dochter kreeg zeven kinderen van de nu 78-jarige Fritzl, die tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld.

Het huis van kinderverkachter en -moordenaar Marc Dutroux in het Belgische Marcinelle zal worden afgebroken, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat precies gebeurt. De stad Charleroi, die sinds 2010 eigenaar is van het huis, denkt alle procedures rond de afbraak voor het einde van het jaar te hebben afgerond. Zo loopt er nog een aanbesteding voor de sloop. In de jaren '90 zaten Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks in de kelder van de woning opgesloten. Zij stierven er. Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, de laatste slachtoffers van Dutroux, konden levend worden bevrijd. In 2004 werd Dutroux onder meer schuldig bevonden aan ontvoering en verkrachting van de zes, en moord op de eerste vier.