Bosbranden Griekenland na bijna twee weken onder controle

De vuurzeeën werden aangewakkerd door hoge temperaturen en harde wind. Ze hebben vijf mensen het leven gekost en onder meer woningen, boerderijen en fabrieken in de as gelegd. Ook zijn er 74 brandbestrijders gewond geraakt.

De branden waren volgens Kikilias in de meeste gevallen veroorzaakt door nalatigheid. Daar deelde hij geen verdere informatie over. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis moet Griekenland meer doen tegen de gevolgen van klimaatverandering en betere maatregelen nemen tegen nieuwe branden.

De brandweer bevestigt dat de branden inderdaad onder controle zijn, maar zegt ook dat de strijd tegen het vuur nog doorgaat. Er zijn verspreid over het land honderden brandbestrijders actief. De brandweer probeert onder meer te voorkomen dat de branden in Centraal-Griekenland opnieuw oplaaien. Daarnaast is in meerdere regio's nog altijd sprake van een groot risico op branden.

Op het populaire vakantie-eiland Rhodos werden vorig weekend bijna 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd, wat volgens de regering de grootste brandevacuatie ooit was. Steeds meer evacués kunnen terug. Volgens Griekse media werd donderdag nog een deel van de getroffen gebieden op het eiland veilig verklaard en vrijgegeven.