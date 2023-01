Nieuw reisadvies voor Turkije: vermijd grote demonstraties

Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee recente anti-islamitische acties waarbij korans werden vernield. Pegida-voorman Edwin Wagensveld verscheurde afgelopen zondag een exemplaar van de koran in Den Haag. Eerder verbrandde in Zweden een rechts-extremist een koran. Deze acties „kunnen anti-Westerse gevoelens oproepen en leiden tot demonstraties”, staat in het reisadvies. „Ook is er een verhoogde dreiging op een aanslag tegen Westerse doelen en gebedshuizen.”

