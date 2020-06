Europese Unie zoekt positie tussen VS en China

De VS dringen erop aan dat de EU zich veel krachtiger uitspreekt tegen onder meer de veiligheidswet waardoor Peking meer macht krijgt in Hongkong, maar Borrell wil niet één kant kiezen omdat ook China een belangrijke partner is. Het is volgens hem lastig daarin de juiste balans te vinden. Volgende week hebben de EU en China topoverleg.

Nauwe samenwerking met de VS is nodig, zeker ook rond Hongkong, aldus Borrell, die ondanks allerlei meningsverschillen met de regering-Trump vol wil blijven inzetten op de trans-Atlantische band. Hij wees op het belang van internationale samenwerking om de coronacrisis te bestrijden, waarbij hij Washingtons aankondiging om de Wereldgezondheidsorganisatie de rug toe te keren bekritiseerde. „Mondiale problemen hebben mondiale oplossingen nodig.”

Strijd tussen de grootmachten

De EU moet haar eigen koers blijven varen en zich niet laten meeslepen in de steeds heviger strijd tussen de twee grootmachten om mondiale hegemonie, vindt Borrell. „In ruwere zeeën moeten de eigen belangen en waarden van de EU ons kompas zijn”, zo verwoordde hij het in een blog.

Ook de mogelijke annexatie van Palestijnse gebieden door Israël kwam ter sprake. Tegen dat onderdeel van een Amerikaans ’vredesplan’ spraken veel lidstaten zich volgens Borrell duidelijk uit. Vooral Duitsland en Luxemburg doen dat, maar bijvoorbeeld Hongarije heeft een ander standpunt. Pompeo nam nota van de meningsverschillen in Europa, aldus Borrell.

Het plan van de VS heeft wel „momentum” gecreëerd, wat volgens de EU-diplomaat zou moeten leiden tot hervatting van de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen. De EU staat klaar om hierbij een rol te spelen, besloot de Spaanse diplomaat.