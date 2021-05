LIVE | CBS: twee derde Nederlanders wil coronavaccinatie

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

CBS: twee derde Nederlanders wil coronavaccinatie

Zo’n twee derde van de Nederlanders boven de zestien jaar was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, meldt het CBS. Ten tijde van het onderzoek was bovendien ongeveer 4 procent van de bevolking al gevaccineerd, wat de totale bereidheid op zo’n 71 procent brengt. De vaccinatiebereidheid loopt op met leeftijd en onderwijsniveau.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek baseert zich op de antwoorden van bijna 2000 mensen die meededen aan de doorlopende Gezondheidsenquête. 14 procent van de zestien-plussers geeft in het onderzoek aan zich niet te gaan laten vaccineren, 15 procent staat er neutraal tegenover.

In de groep 16- tot 30-jarigen is 64 procent van plan zich te laten vaccineren of heeft al een prik gehad. Dat percentage loopt per leeftijdscategorie op en is het hoogst onder 75-plussers: 81 procent. Volgens hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag kan het zijn dat vaccinatie voor jongeren gedurende de eerste maanden van het jaar nog „een ver-van-mijn-bedshow” was. „Het kan zijn dat jongere mensen er gewoon nog niet zo over hadden nagedacht. Waarschijnlijk neemt de bereidheid onder deze groep toe nu we later in het jaar zijn, omdat het voor hen ook dichterbij komt.”

62 procent van de Nederlanders boven de 16 is ervan overtuigd dat de coronavaccins veilig zijn. Van degenen die zich niet willen laten inenten zegt 16 procent dat ze wél vertrouwen hebben in de veiligheid van de vaccins, iets meer dan de helft is er niet van overtuigd. Van de groep die zich niet wil laten vaccineren vindt overigens ook 42 procent vaccinatie wél van belang. Hoofdsocioloog Traag noemt dat laatste cijfer „fascinerend.” Het gaat volgens haar om mensen die wel snappen dat het belangrijk is dat er veel mensen worden ingeënt om het virus in te dammen, maar zichzelf niet willen laten prikken.

„Wat daar voor ieder individu achter zit, weten we niet. Het kan natuurlijk zijn dat mensen het om gezondheidsredenen niet willen. Om hier meer over te weten te komen hebben we nog meer data nodig.” Van de mensen die zich wel willen laten prikken of al ingeënt zijn, vindt 96 procent vaccinatie van belang.

Verder is onder mensen boven de 25 met een hbo- of wo-opleiding een groter percentage bereid zich te laten vaccineren (77 procent), dan onder middelbaar- (69 procent) en laagopgeleiden (68 procent). Mannen (72 procent) en vrouwen (70 procent) zijn ongeveer even vaak bereid zich te laten inenten.

6.38 - Draaiboek voor nieuwe evenementen in coronatijd gepresenteerd

DEN HAAG (ANP) - Nu de proefevenementen achter de rug zijn, maken de organisatoren van de zogeheten Fieldlab-evenementen de balans op. Ze kijken terug op de testdagen en komen met een opzet die nieuwe evenementen mogelijk zou moeten maken. Andere organisatoren kunnen die blauwdruk gebruiken als inspiratie. De ideeën worden donderdag in Den Haag gepresenteerd.

De plannen zijn ontworpen door Fieldlab Evenementen, een organisatie die is opgezet door de evenementensector. Die snakt naar nieuwe evenementen om te organiseren en hoopt op de zegen van het kabinet.

Bezoekers moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus, en alleen mensen die negatief testten mochten naar binnen. Na afloop zouden de bezoekers zich ook laten testen, maar een aanzienlijk deel deed dit niet. Volgens Fieldlab Evenementen was dit ook niet nodig.

Een van de testevenementen was het Eurovisie Songfestival, dat vorige week in Rotterdam werd gehouden. Daar mochten elke avond 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Fieldlab wilde aanvankelijk niet zeggen hoeveel bezoekers daar eventueel besmet zijn geraakt. Dat gebeurt nu toch, maar pas over drie weken, als het bron- en contactonderzoek achter de rug is.

6.35 - Melbourne zeven dagen in lockdown vanwege Indiase variant

In de Australische deelstaat Victoria is voor een week een lockdown afgekondigd vanwege zorgen over een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Directe aanleiding is een coronacluster die begin deze week is ontdekt en donderdag met 12 nieuwe gevallen aanzwol tot zeker 26 besmettingen.

„Tijdens de afgelopen dag hebben we meer bewijs gezien dat we te maken hebben met een zeer besmettelijke variant van het virus, een variant om bezorgd over te zijn, die sneller werkt dan we ooit hebben geregistreerd”, zei premier James Merlino van Victoria, waar ook de miljoenenstad Melbourne onder valt.

De inwoners van de staat moeten zeven dagen thuisblijven en mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. Het is inmiddels de vierde keer dat de inwoners van Melbourne in lockdown moeten sinds het begin van de pandemie.

6.30 - Voor tweede dag op rij ruim 200.000 nieuwe besmettingen in India

In India zijn het afgelopen etmaal opnieuw meer dan 200.000 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is de tweede dag op rij deze week. Ook registreerde het Indiase ministerie van Volksgezondheid de afgelopen 24 uur 3847 coronadoden.

Het totale aantal besmettingen in India staat inmiddels op 27,37 miljoen. Ook zijn 315.235 mensen in het land aan de gevolgen van het virus overleden.