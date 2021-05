LIVE | Meer veertigers aan de beurt: mensen uit 1972 en 1973 kunnen prikafspraak maken

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

16.35 - Twee veiligheidsregio's van risiconiveau Zeer Ernstig naar Ernstig

De risiconiveaus van twee veiligheidsregio's zijn verlaagd van Zeer Ernstig naar Ernstig. Het gaat om de regio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek. Beide liggen in Noord-Holland en beide regio's stonden sinds oktober op het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de overheid.

Het risiconiveau Ernstig geldt als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten er per 1 miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld, inclusief ic-opnames.

In de rest van het land geldt nog steeds het hoogste risiconiveau, Zeer Ernstig.

Ⓒ Coronadashboard

14.14 - Vakantieplannen tijdens tweede prik? Afspraak uitstellen is mogelijk

Goed nieuws voor zestigminners: als de tweede vaccinatie precies tijdens je vakantie valt, dan is het mogelijk om je prikafspraak te verplaatsen. De GGD komt hiermee terug op de eerdere uitspraken dat ,,over de datum van de tweede prik niet te onderhandelen valt’’.

De Nederlands vaccinatie-machine is na een stroef begin op gang gekomen: vorige week waren iets meer dan een miljoen Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. Mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren, kunnen een online afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Voor hen is de kans is groot dat de tweede vaccinatie in de zomervakantie valt.

Deze mensen kunnen hun tweede prik zo’n drie tot twaalf weken na de eerste halen. Daarom zou het volgens de Gezondheidsraad geen probleem zijn als de tweede wat later wordt gezet. Ook zijn mensen nog steeds ‘even goed’ beschermd tegen het virus. De GGD meldt wel dat ze zo snel mogelijk willen vaccineren. ,,De tweede vaccinatie wordt dus alsnog binnen zes weken gepland’’, aldus een woordvoerder.

14.45 - Reisadvies deel van Griekse eilanden vanaf zondag weer oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland, waaronder Kos, Mykonos en Rhodos, vanaf aanstaande zondag weer op oranje. Dat betekent dat reizen naar deze eilanden vanaf dat moment wordt afgeraden. Reizigers die al op deze Griekse eilanden verblijven, moeten vanaf zondag voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine.

Het ministerie besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM, dat daarvoor onder meer naar besmettingscijfers kijkt. Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van oranje naar geel, en werden vakantiereizen weer mogelijk. De coronacijfers in die gebieden gaven daar toen aanleiding toe. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde in de Zuid-Egeïsche eilanden.

Ⓒ ANP / HH

„Om een jojo-effect zo veel mogelijk te voorkomen, is deze week bekeken of de trend zich doorzet of dat er wellicht sprake was van een tijdelijke piek. Helaas bleken de cijfers deze week wederom zorgwekkend”, zegt het ministerie. „Daarom is besloten om de Zuid-Egeïsche eilanden, in overeenstemming met het advies van het RIVM, vanaf zondag aan te wijzen als gebied met een verhoogd risico, wat resulteert in een oranje reisadvies.” Het ministerie realiseert zich dat „deze beslissing veel impact kan hebben op reizigers.”

Het ministerie benadrukt nogmaals dat reizen in deze tijd gepaard gaat met risico’s. „Het is én blijft belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan immers snel veranderen.”

Ook kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen, bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaineverplichting. Als landen geen Nederlandse toeristen toelaten, blijven ze oranje.

13.10 - Slob: 50 procent testbereidheid op scholen is voldoende

Als slechts de helft van de leerlingen en leraren zichzelf twee keer per week test op corona, beperkt dat de risico’s op verspreiding van het virus binnen de schoolmuren al voldoende. Dat zei minister Arie Slob van Onderwijs donderdag in de Tweede Kamer. Middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. Wel moeten leerlingen en leraren op advies van het Outbreak Management Team twee keer per week een zelftest doen.

Meerdere onderwijsbonden schreven in een brief aan de Kamer dat ze zich zorgen maken over het naleven van dat advies. Volgens de bonden kan het testen niet worden afgedwongen en ook niet volledig gecontroleerd worden. „Dit baart ons grote zorgen.”

Slob stelt dat „als er in ieder geval zo’n 50 procent deelname is” aan het zelftesten, er onder docenten niet meer besmettingen zullen zijn dan nu. Hij baseert zijn uitspraak op de uitkomst van pilots onder leiding van het UMC Utrecht met zelftesten op middelbare scholen. De onderzoeken zijn volgens de minister in maart gedaan, toen het landelijke besmettingscijfer nog veel hoger was dan nu.

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop vroeg zich naar aanleiding van de uitspraken van de minister af of de bereidheid tot testen niet afneemt als maar de helft mee hoeft te doen voor het gewenste resultaat. Hij kon zich voorstellen dat leerlingen bij zichzelf denken: „er zijn genoeg anderen die dat ook kunnen doen om die 50 procent te halen.”

Volgens Slob moeten scholen zich „richten op maximale deelname.” Ook het bereiken van 50 procent testbereidheid is volgens hem „een opgave. Dus we moeten er echt wel hard aan werken om dergelijke percentages te bereiken.”

12.55 - Amsterdams UMC sluit een van de corona-afdelingen

Het Amsterdam UMC heeft wegens het teruglopende aantal Covid-patiënten een van de drie exclusief voor deze groep gereserveerde verpleegafdelingen kunnen sluiten. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt een bericht hierover van NH Nieuws.

Er komen nu meer dan twintig bedden vrij, die onder meer goed gebruikt kunnen worden voor mensen die zorg moeten krijgen die eerder werd uitgesteld door alle coronadrukte. In het hospitaal is dringende zorg wel steeds geboden, maar behandelingen die konden wachten werden vooruitgeschoven.

Ⓒ ANP

Het is niet uitgesloten dat er toch nog een coronapatiënt op de afdeling in kwestie komt, op een aparte kamer, maar deze is dus niet langer voor Covid-patiënten alleen gereserveerd.

De coronacijfers gaan alom omlaag, mede als gevolg van het toenemende aantal mensen dat een prik tegen het virus heeft gehad.

12.33 - Meer veertigers zijn aan de beurt voor coronaprik

Ook mensen die in 1972 en 1973 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dit zijn mensen die dit jaar 48 en 49 worden. Zij krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf donderdag alvast online de afspraak inplannen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Op woensdag kwamen de vaccinaties beschikbaar voor de eerste veertigers. Dit zijn mensen uit 1971. Onder hen zijn mensen van 49 die later dit jaar Abraham of Sara zien.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland doet ook een oproep aan mensen die voor 1955 zijn geboren en aan mensen die tussen 1961 en 1971 zijn geboren: „Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.”

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Sinds dinsdag mochten mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren al een afspraak maken. Vorige week kwamen mensen uit 1965, 1966, 1967 en 1968 aan de beurt om een prikafspraak in te plannen.

12.29 - Veiligheidsberaad wil verbod op videoschermen buiten tijdens EK

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn niet voor het plaatsen van grote videoschermen waarop voetballiefhebbers buiten naar het EK kunnen kijken. Ze willen dat dat landelijk verboden wordt, om te voorkomen dat grote groepen voetbalsupporters naar de gemeenten trekken die wel schermen neerzetten. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam overweegt dat bijvoorbeeld. Zij wil er maandag in het beraad opnieuw over praten.

Het kabinet raadt het plaatsen van schermen binnen en buiten af, omdat voor videoschermen waarschijnlijk te grote groepen mensen te dicht bij elkaar komen. Dat is volgens het kabinet op dit moment nog niet verantwoord gezien het risico op coronabesmettingen. Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, stelt dat het mogelijk rond de finale van het EK weer anders is. „Dan is het al juli en dan is er misschien weer meer mogelijk.”

Volgens Halsema kunnen voetbalkijkers zich door de stad verspreiden om buiten in kleinere groepen naar de wedstrijden te kijken. Dat zou goed geregeld kunnen worden. Zij wist erop dat besmettingen met corona zich vooral binnen voordoen. Het Veiligheidsberaad pleit er tot nu toe voor om in elk geval één lijn te trekken, zodat het beleid in het hele land hetzelfde is. „En dat betekent niet doen”, aldus Bruls.

11.45 - Zorgverzekeraars: uitgestelde behandelingen worden gewoon vergoed

Mensen die straks alsnog kunnen worden behandeld of geopereerd, nadat hun ingreep eerder was uitgesteld vanwege de coronadrukte in ziekenhuizen, hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten. „Als de zorg verzekerd was en uitgesteld is, is die nu nog steeds verzekerd”, laat Zorgverzekeraars Nederland weten. Volgens de koepelorganisatie is er „voldoende financiële ruimte voor het inhalen van de zorg.”

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) presenteerde donderdag een plan om de uitgestelde zorg in te halen. In de afgelopen maanden werden veel niet-acute ingrepen, zoals heupoperaties, uitgesteld omdat de ziekenhuizen het te druk hadden met de zorg voor coronapatiënten. Die uitgestelde behandelingen moeten in principe voor het einde van het jaar alsnog worden uitgevoerd, maar het kan zijn dat sommige mensen pas in 2022 aan de beurt zijn. Door de coronadrukte verwezen huisartsen bovendien minder mensen door naar ziekenhuizen, waardoor mogelijk belangrijke diagnoses niet zijn gesteld en mensen zonder het te weten rondlopen met gevaarlijke aandoeningen. Het kan zijn dat zij binnenkort alsnog medische zorg nodig hebben.

De zorgverzekeraars gaan de komende tijd met ziekenhuizen praten om te kijken welke zorg in elke regio ingehaald moet worden en hoe dat het beste kan worden uitgevoerd. De zorgverzekeraars houden er daarbij ook rekening mee „dat zorgverleners voldoende kunnen bijkomen na een zeer intensieve periode”, aldus hun koepel. Vooralsnog heeft Zorgverzekeraars Nederland „geen concreet zicht” op wat die behandelingen in totaal zullen kosten.

8.47 - Inhalen uitgestelde zorg kan tot begin volgend jaar gaan duren

De meest urgente ziekenhuisbehandelingen die door de coronacrisis zijn uitgesteld, moeten zodra dat weer kan binnen zes weken alsnog worden uitgevoerd. Maar het kan wel tot begin volgend jaar gaan duren voordat ook minder spoedeisende zorg helemaal is ingehaald.

Dat meldt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Zij heeft in samenspraak met zorgorganisaties een plan opgesteld om de achterstand die de afgelopen maanden is ontstaan zo snel mogelijk in te lopen. Daarbij moet er ook ruimte zijn voor het zorgpersoneel om te herstellen van de zware inspanningen.

Ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar de planbare zorg op een veel lager pitje moeten zetten om de toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen. Daardoor moesten veel operaties worden uitgesteld. Ook konden naar schatting 1,4 miljoen mensen met klachten niet worden doorverwezen naar een medisch specialist.

Het streven is volgens Van Ark dat alle uitgestelde zorg nog dit jaar wordt ingehaald, „met een mogelijke uitloop in de eerste maanden van 2022.” Patiënten worden door hun arts duidelijk geïnformeerd over wachttijden. Zorgverzekeraars kunnen patiënten helpen zodat zij op een andere plek wellicht sneller zorg kunnen behandeld.

Van Ark liet eerder tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer al weten dat patiënten mogelijk naar een ander ziekenhuis moeten voor een inhaaloperatie. Net als bij de zorg voor coronapatiënten wordt landelijke spreiding toegepast. Hoe snel iemand kan worden geholpen mag niet afhankelijk zijn van zijn of haar woonplaats, aldus de minister.

07.24 - CBS: twee derde Nederlanders wil coronavaccinatie

Zo’n twee derde van de Nederlanders boven de zestien jaar was in het eerste kwartaal van 2021 bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, meldt het CBS. Ten tijde van het onderzoek was bovendien ongeveer 4 procent van de bevolking al gevaccineerd, wat de totale bereidheid op zo’n 71 procent brengt. De vaccinatiebereidheid loopt op met leeftijd en onderwijsniveau.

Ⓒ ANP/HH

Het Centraal Bureau voor de Statistiek baseert zich op de antwoorden van bijna 2000 mensen die meededen aan de doorlopende Gezondheidsenquête. 14 procent van de zestien-plussers geeft in het onderzoek aan zich niet te gaan laten vaccineren, 15 procent staat er neutraal tegenover.

In de groep 16- tot 30-jarigen is 64 procent van plan zich te laten vaccineren of heeft al een prik gehad. Dat percentage loopt per leeftijdscategorie op en is het hoogst onder 75-plussers: 81 procent. Volgens hoofdsocioloog bij het CBS Tanja Traag kan het zijn dat vaccinatie voor jongeren gedurende de eerste maanden van het jaar nog „een ver-van-mijn-bedshow” was. „Het kan zijn dat jongere mensen er gewoon nog niet zo over hadden nagedacht. Waarschijnlijk neemt de bereidheid onder deze groep toe nu we later in het jaar zijn, omdat het voor hen ook dichterbij komt.”

62 procent van de Nederlanders boven de 16 is ervan overtuigd dat de coronavaccins veilig zijn. Van degenen die zich niet willen laten inenten zegt 16 procent dat ze wél vertrouwen hebben in de veiligheid van de vaccins, iets meer dan de helft is er niet van overtuigd. Van de groep die zich niet wil laten vaccineren vindt overigens ook 42 procent vaccinatie wél van belang. Hoofdsocioloog Traag noemt dat laatste cijfer „fascinerend.” Het gaat volgens haar om mensen die wel snappen dat het belangrijk is dat er veel mensen worden ingeënt om het virus in te dammen, maar zichzelf niet willen laten prikken.

„Wat daar voor ieder individu achter zit, weten we niet. Het kan natuurlijk zijn dat mensen het om gezondheidsredenen niet willen. Om hier meer over te weten te komen hebben we nog meer data nodig.” Van de mensen die zich wel willen laten prikken of al ingeënt zijn, vindt 96 procent vaccinatie van belang.

Verder is onder mensen boven de 25 met een hbo- of wo-opleiding een groter percentage bereid zich te laten vaccineren (77 procent), dan onder middelbaar- (69 procent) en laagopgeleiden (68 procent). Mannen (72 procent) en vrouwen (70 procent) zijn ongeveer even vaak bereid zich te laten inenten.

6.38 - Draaiboek voor nieuwe evenementen in coronatijd gepresenteerd

Nu de proefevenementen achter de rug zijn, maken de organisatoren van de zogeheten Fieldlab-evenementen de balans op. Ze kijken terug op de testdagen en komen met een opzet die nieuwe evenementen mogelijk zou moeten maken. Andere organisatoren kunnen die blauwdruk gebruiken als inspiratie. De ideeën worden donderdag in Den Haag gepresenteerd.

De plannen zijn ontworpen door Fieldlab Evenementen, een organisatie die is opgezet door de evenementensector. Die snakt naar nieuwe evenementen om te organiseren en hoopt op de zegen van het kabinet.

Bezoekers moesten zich vooraf laten testen op het coronavirus, en alleen mensen die negatief testten mochten naar binnen. Na afloop zouden de bezoekers zich ook laten testen, maar een aanzienlijk deel deed dit niet. Volgens Fieldlab Evenementen was dit ook niet nodig.

Een van de testevenementen was het Eurovisie Songfestival, dat vorige week in Rotterdam werd gehouden. Daar mochten elke avond 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Fieldlab wilde aanvankelijk niet zeggen hoeveel bezoekers daar eventueel besmet zijn geraakt. Dat gebeurt nu toch, maar pas over drie weken, als het bron- en contactonderzoek achter de rug is.

6.35 - Melbourne zeven dagen in lockdown vanwege Indiase variant

In de Australische deelstaat Victoria is voor een week een lockdown afgekondigd vanwege zorgen over een recente uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus. Directe aanleiding is een coronacluster die begin deze week is ontdekt en donderdag met 12 nieuwe gevallen aanzwol tot zeker 26 besmettingen.

„Tijdens de afgelopen dag hebben we meer bewijs gezien dat we te maken hebben met een zeer besmettelijke variant van het virus, een variant om bezorgd over te zijn, die sneller werkt dan we ooit hebben geregistreerd”, zei premier James Merlino van Victoria, waar ook de miljoenenstad Melbourne onder valt.

De inwoners van de staat moeten zeven dagen thuisblijven en mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. Het is inmiddels de vierde keer dat de inwoners van Melbourne in lockdown moeten sinds het begin van de pandemie.

6.30 - Voor tweede dag op rij ruim 200.000 nieuwe besmettingen in India

In India zijn het afgelopen etmaal opnieuw meer dan 200.000 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is de tweede dag op rij deze week. Ook registreerde het Indiase ministerie van Volksgezondheid de afgelopen 24 uur 3847 coronadoden.

Het totale aantal besmettingen in India staat inmiddels op 27,37 miljoen. Ook zijn 315.235 mensen in het land aan de gevolgen van het virus overleden.