’Pilot met fietsplek in trein flopt’

„Van 10 juli tot en met 15 september testte NS het reserveren van een fietsplek in de trein en dat leverde zo’n 200 klachten op die bij Rover en de Fietsersbond binnenkwamen. Reizigers meldden een scala aan problemen tijdens de proef”, zegt Rover-directeur Freek Bos. „Bij het plannen van de reis kwamen veel reizigers technische drempels en systeemfouten tegen. Bovendien liepen ze vast als ze een overstap niet haalden omdat in een volgende trein geen plek beschikbaar was voor de fiets.”

Het grootste probleem bleek dat de reservering voor de reiziger geen garantie bood op een daadwerkelijke plek. Bos: „Wanneer er toch te veel fietsen in de trein staan, reizigers plekken bezetten met hulpmiddelen of een trein met een minder dan gepland aantal fietsplekken komt voorrijden, kan het zijn dat de reiziger toch niet mee kan.”

’Vreemd’

„Dat is natuurlijk vreemd. De reiziger is verplicht te reserveren, maar NS is uiteindelijk niet verplicht de plaats ook aan te bieden”, meent directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond.

„Hiermee blijkt de fietsreservering dus niets waard en is de pilot wat ons betreft mislukt.”

NS zegt in een reactie dat ze zelf de proef nog gaan evalueren. „We zijn in coronatijd begonnen met het reserveringssysteem omdat we zagen dat de behoefte bestond om meer met de fiets te reizen. Maar meer fietsers betekent ook minder ruimte voor andere passagiers.