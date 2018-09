Opmars online radio

Het aantal mensen dat de autoradio gebruikt is stabiel gebleven. Een kwart van de mensen die wekelijks naar de ’radio’ luisteren, doet dat via een app, een derde gaat via een portalsite zoals Nederland.fm of Onlineluisteren.nl en 59 procent doet dat rechtstreeks via de site van het gekozen station; sommige luisteraars gebruiken meerdere toegangen afwisselend. De traditionele Nederlandse topzenders zoals Sky, 3FM en 538 doen het ook op internet het best.

