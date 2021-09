Controle coronapas kan bedrijven meer dan 10.000 euro extra kosten

Horecabazen en uitbaters van poppodia zijn niet te spreken over het feit dat ze vanaf 25 september de CoronaCheck-app van elke bezoeker moeten scannen. Enkele café-uitbaters dreigden er dinsdag voor de persconferentie al mee dat ze dat niet zullen doen. Ze hebben er een probleem mee dat ze dan meer personeel moeten werven, wat een extra kostenpost is in al lastige tijden.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de evenementensector vertegenwoordigt, rekent op gemiddeld 450 euro meer per voorstelling. „Als we rekenen met ongeveer vier voorstellingen per week, komen we op 1800 euro voor een week”, zegt directeur Berend Schans. Over de volledige periode tot 1 november kost het dan 10.800 euro meer.