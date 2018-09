Veel Britten verward door 4G

Iets minder dan een kwart van de Britse smartphonegebruikers ziet geen reden om over te stappen naar 4G. Volgens Ofcom weten veel Britten wel af van het bestaan van 4G, maar hebben ze geen directe plannen om over te stappen op de snellere internetdienst.

Volgens analisten van Ofcom zijn veel Britten nog onzeker over de voordelen van 4G en raken ze verward door het vakjargon dat wordt gebruikt in reclame-uitingen. Het onderzoeksbureau meldt dat meer dan de helft van alle Britten een smartphone bezit en dat 22 procent daarvan zeker weet niet over te willen stappen op 4G.

Ongeveer tweederde van Britse smartphonebezitters twijfelen nog over de overstap naar 4G. Die twijfel komt volgens Ofcom omdat veel gebruikers nog een lopend contract hebben en niet zeker weten wat de gevolgen zijn als ze overstappen naar 4G.

In Nederland is 4G als eerste geïntroduceerd door KPN. Nu kan reeds ruim vijftig procent van de Nederlandse bevolking beschikken over 4G. KPN verwacht aan het eind van dit jaar tachtig procent van de Nederlandse bevolking 4G te kunnen bieden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 verwacht 4G landelijk aan te bieden. Op de website van KPN is, naast informatie over 4G, ook de actuele dekkingskaart te zien.