Meisje (3) vraagt om verjaardagstaart met akelig thema

Deze eigenzinnige peuter vroeg haar moeder om een taart met daarop de tragische sterfscène van Mufasa, Simba’s vader. daarover bericht Fox2.

De moeder van het meisje moest zo hard lachen om de bizarre peuterwens dat het meisje zei „Dat is een leuke reactie.” Dat vertelt Casey Feigh, Leona’s oom, aan FOX TV. „We bleven af en toe maar vragen wat ze voor een taart wilde, want een 3-jarige verandert nog wel eens van gedachte. Maar omdat ze haar moeder zo aan het lachen had gekregen, bleef ze bij haar keuze ’een dode Mufasa Lion King-taart’”, aldus Feigh.

Zo gezegd, zo gedaan. Leona’s moeder stuurde een mail naar de plaatselijke banketbakker Thirsty Whale Bakery in Minneapolis en vroeg om de wat vreemde themataart voor haar dochter. Tot haar grote verbazing nam de bakkerij de opdracht aan. Ze had de bestelling expres gemaild, omdat ze zich toch wel een beetje geneerde. Het leek haar makkelijker om te mailen en de reactie af te wachten dan persoonlijk langs te gaan of te bellen en om de gekke dode-leeuwentaart te vragen. „Maar ze waren geweldig, en ze gaven zelfs nog de mogelijkheid om verschillende momenten uit de sterfscène uit te beelden op de taart. Niets was te gek.”

En Leona? Die was dolblij met haar speciale taart. Leona’s oom plaatste de foto’s van zijn nichtje en haar taart op Twitter en hij werd overspoeld met reacties. „Ik dacht dat het leuk zou zijn om aan de mensen te laten zien dat ik een cool grappig nichtje heb.

Maar omdat het berichtje over de taart zoveel mensen had bereikt, maakte Feigh gelijk maar even van de gelegenheid gebruik om wat aandacht te vragen voor de goededoelenorganisatie waarvoor zijn zus werkt. Hij deelde een link naar het Zero Abuse Project dat door alle aandacht een stijging ziet in het aantal donaties. Zo bracht een gekke sterfscènetaart ook nog iets moois teweeg.