Burgemeester Roep bedreigd

Roep heeft in (nachtelijke) telefoontjes en e-mails bedreigingen ontvangen. De gemeentewoordvoerster kon niet zeggen of de bedreigingen verband hielden met de declaraties van de burgemeester.

Over de rechtmatigheid van declaraties van Roep en andere (oud)leden van het college is ophef ontstaan. Roep had onder meer een duur bed en dure huisraad in rekening gebracht.

Naar aanleiding van het rumoer over het declaratiegedrag van het Vlissingse college heeft een accountantskantoor een zogeheten quickscan uitgevoerd. De fracties in de gemeenteraad vinden echter dat ze op basis van de quickscan niet zorgvuldig genoeg kunnen oordelen of altijd op de juiste wijze is gedeclareerd.

Daarom besloot de gemeenteraad maandagavond tijdens een speciale raadsvergadering een vervolgonderzoek naar de declaraties in te stellen. Een commissie van raadsleden gaat dat onderzoek zelf uitvoeren.