Lilianne Ploumen lijsttrekker PvdA

Zaterdag wordt haar lijsttrekkerschap tijdens het congres van de partij bekrachtigd. Ploumen neemt het stokje over van Lodewijk Asscher, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen loopt al een tijdje mee aan het Binnenhof. Zo was ze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

In 2017 ging ze aan de slag als Kamerlid. De PvdA behaalde toen tijdens de verkiezingen met negen zetels een dramatisch resultaat. Ploumen stond op nummer 10 op de kieslijst maar kwam door voorkeursstemmen alsnog de Kamer in.