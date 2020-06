Goedkoop medicijn helpt bij zware corona, Oxford spreekt van enorme doorbraak

„Dit is een grote doorbraak”, zegt hoofdonderzoeker dr. Peter Horby van Oxford University bij de BBC.

Dexamethason is een goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar medicijn op basis van steroïden dat volgens de wetenschappers het leven kan redden van patiënten die zwaar getroffen zijn door het coronavirus.

„Dit is voorlopig het enige medicijn waarvan bewezen is dat het de kans op overlijden terugdringt”, vertelt hoofdonderzoeker Peter Horby. „Het verkleint de sterfkans zelfs aanzienlijk.”

Een leven redden: 35 pond

Dexamethason is een van de bestaande medicijnen die wereldwijd worden getest, net als het veelbesproken hydroxychloroquine. Grote vraag is of de medicijnen ook werken tegen het nieuwe coronavirus. Dat blijkt voor dexamethason het geval: bij mensen die aan de beademing liggen, slinkt de sterfkans met een derde; voor mensen die enkel zuurstof krijgen toegediend met een vijfde.

„Het is duidelijk dat het helpt”, zegt onderzoeker prof. Martin Landray. „De behandeling houdt in dat de patiënt tien dagen lang dat middel krijgt. Het kost 5 pond (5,6 euro) per dosis, dus kost het eigenlijk 35 pond om een leven te redden. Dit medicijn is wereldwijd beschikbaar.”

’Duizenden levens hadden gered kunnen worden’

Ongeveer 19 op de 20 patiënten worden besmet met het coronavirus zonder naar het ziekenhuis te moeten. Dexamethason zal nuttig zijn voor de mensen die wél opgenomen moeten worden en bijvoorbeeld beademd moeten worden. Voor mensen met mildere klachten lijkt het niet te helpen.

Hoofdonderzoeker dr. Peter Horby is lyrisch. Ⓒ Oxford University

Als het middel vanaf het begin van de pandemie zou worden toegediend bij doodzieke patiënten, zouden tot 5.000 levens kunnen worden gered in het VK alleen, aldus de onderzoekers.

Adviseur Boris Johnson: baanbrekend

De nieuwe onderzoeksresultaten zijn al naar buiten gebracht door Oxford, maar nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk vakblad. De wetenschappers ’werken er hard aan’ dat zo snel mogelijk te doen, meldt Oxford, maar het voortijdig naar buiten brengen van resultaten wordt na de ’Lancet-gate’ rond hydroxychloroquine niet overal met blijdschap begroet.

Sir Patrick Vallance, de belangrijkste wetenschappelijk adviseur van de regering van het Verenigd Koninkrijk, is niettemin dolblij met de bevindingen. „Het is geweldig nieuws dat dexamethasone het eerste medicijn is dat sterfte bewezen terugdringt. Het is vooral bemoedigend omdat het medicijn goedkoop is en ruim voorradig”, aldus Vallance, die spreekt van een ’baanbrekende ontwikkeling in de strijd tegen het virus’.

Een andere topadviseur van de Britse regering voor gezondheidszaken, Chris Whitty, spreekt op Twitter over het belangrijkste onderzoeksresultaat in de strijd tegen het coronavirus tot nu toe. „Aanzienlijke vermindering van sterfte bij mensen die zuurstof of beademing nodig hebben door een algemeen verkrijgbaar, veilig en bekend medicijn. Het zal over de hele wereld levens redden.”