Druk op de ketel

ROTTERDAM – Alleen als de internationals van Feyenoord erin slagen om op clubniveau om de prijzen te spelen en straks in de Europa League een goede reeks neer te zetten, vergroten ze hun kansen voor het WK in Brazilië komende zomer. De acht kandidaten uit Rotterdam voor het grote Oranje zetten zichzelf buitenspel als ze in de competitie vaker uitglijders gaan maken als tegen PEC Zwolle in de eerste speelronde van het seizoen 2013-2014.