Panda’s zoeken verkoeling in ijsbadje

Alle dierentuinen geven hun dieren tijdens warme dagen veel water en lekkers dat ingevroren is in ijs. „Onze tapirs, neusberen, slingerapen en doodshoofdapen zijn verzot op fruit. Dat willen ze graag te pakken krijgen en daarom gaan ze het ijs te lijf. Dat willen we graag, want dat zorgt voor verkoeling”, aldus ZooParc in Overloon.

In Burgers’ Zoo in Arnhem heeft de vijver in het olifantenverblijf een extra schoonmaakbeurt gehad. Daarna is de waterpartij gevuld met vers water om de Aziatische olifanten in de dierentuin te verwennen. Olifanten gaan volgens de Arnhemse dierentuin graag uitgebreid in bad. Daarna gooien ze zand over hun natte rug, want dat werkt als zonnebrandcrème.