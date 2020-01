Politie: 15-jarige Emily mogelijk tegen haar wil meegenomen

Volgens de politie heeft Emily Meijer afgelopen woensdag vermoedelijk zelf degene binnengelaten die haar zou hebben meegenomen. De auto van de ouders van Emily werd gestolen. Eerder was er sprake van dat Emily werd meegenomen na een inbraak, maar daar lijkt na onderzoek van de politie geen sprake van.

De gestolen auto is een Peugeot 307 Break met kentekenplaat 87-PB-SZ. De politie heeft aanwijzingen dat het voertuig in de omgeving van Roosendaal (Noord-Brabant) en Oosterland (Zeeland) is geweest. „In die omgeving is door de collega’s naar de auto en Emily uitgekeken, maar hebben zij niets aangetroffen.”

De politie vraagt het publiek tips te delen rondom de verdwijning van het tienermeisje. Emily is in het verleden eerder vermist geraakt toen ze wegliep van huis.