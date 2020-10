Dit is waarschijnlijk de nieuwe Angela Merkel: Armin Laschet

Laschet (59) presenteert zich als een kandidaat die Merkels beleid wil voortzetten. De nieuwe partijleider wordt hoogstwaarschijnlijk ook de lijsttrekker van de partij bij de verkiezingen in 2021.

De premier van Noordrijn-Westfalen won vorige maand lokale verkiezingen in de deelstaat. Tijdens een bezoek van Merkel zei ze dat hij „het in zich heeft om mee te doen aan de verkiezingen.” Verder heeft ze openlijk geen steun betuigd aan een kandidaat.

De belangrijkste tegenstander van Laschet is Friedrich Merz. De zakenman is populair bij de kiezers, maar heeft minder aanhang binnen de partij. Op 4 december stemt de partij over de opvolger van Merkel.